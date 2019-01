The examples populate this alert with dummy content

BAJA EN EL ALCOYANO Pajarero se marcha al Sabadell por falta de minutos El central que no ha jugado mucho en su posición no cuenta para Mir - Se marcha al Sabadell de Seligrat, aunque tenía ofertas de varios equipos viernes, 11 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Fernando Pajarero ya es historia en el Alcoyano. Llegó como el "mejor central de la temporada pasada en el Ebro", pero el jugador por las circunstancias, no llegó a tener la confianza de Vicente Mir en la zaga y cuando jugó lo hizo más de medio centro que de central. En el centro del campo sólo pudo defenderse y apenas se le ha visto como central. El futbolista ha aceptado la oferta del Sabadell de Toni Seligrat donde espera jugar de central. Pajarero tenía ofertas de varios equipos y otros estaban esperando acontecimientos como el Ontinyent, que también se puso en contacto con él.