NADAL ALCOIÀ Pajes y paqueteros preparan el Bando y la Cabalgata en Radio Alcoy Han visitado Amagatalls de la Festa representantes de los diferentes colectivos que ayudan a los Reyes en la organización de estos actos jueves, 03 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (03/01/2019) Paco Aznar y su Amagatalls de la Festa se ha vestido en esta ocasión de Nadal Alcoià y ha recibido a los representantes de los distintos colectivos que ayudan a los Reyes Magos a organizar la Cabalgata y el Bando Real. Raúl Llopis, concejal de Fiestas, David Ponsoda, presidente de la Asociación Cultural Samarita, Jordi Chirlaque en representación de los grupos juveniles que se suman a los pajes que traen los propios Reyes, Dani Cabrera, representando a los paqueteros, que durante la mañana del sábado están en el instituto Pare Vitoria, preocupados en que en ninguna casa falte ningún juguete, y Sara Mejías, coordinadora por parte del Ayuntamiento de pajes y paqueteros, han sido los invitados a Radio Alcoy, para explicar algunos detalles de estos actos. 440 pajes el sábado y 10 burritas el viernes serán algunos de los principales protagonistas de los dos actos restantes de la Trilogia Nadalenca que empezaba con Les Pastoretes, sin olvidar los dos campamentos del Preventorio y el Baradello Gelat.