HOMENAJE Palabras de despedida a Isabel-Clara Simó El Ayuntamiento habilita un sencillo espacio en el salón de plenos donde los ciudadanos expresan sus mensajes a la escritora en los libros de condolencias jueves, 23 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/01/2020) Alcoy despide este viernes a su Hija Predilecta y Medalla de Oro de la ciudad, Isabel-Clara Simó. A mediodía está prevista la llegada de sus cenizas al Cementerio para el acto institucional, tras el cierre de los dos libros de condolencias ubicados en el salón de plenos del Ayuntamiento junto a un cuadro de una gran imagen suya obra del pintor Antoni Miró. Los restos de Isabel-Clara Simó descansarán a partir de este viernes 24 de enero en el cenotafio del Cementerio Municipal junto a los de Ovidi Montllor. A las 12 del mediodía comenzará el acto institucional en el que se recitarán textos de la autora alcoyana, con un acompañamiento musical, a cargo de actores como Pepa Miralles o Neus Agulló. A la despedida ha anunciado su presencia el Conseller de Cultura, Vicent Marzá, la corporación municipal, familiares y amigos. El acto está abierto a la ciudadanía. El Ayuntamiento ha abierto en el salón de plenos un par de libros de condolencias que permanecerán hasta, una hora antes del acto del cementerio desde las 9 horas. Por deseo de la familia no habrá discurso ni de políticos ni de entidades ni particulares. La Societat Coral el Micalet se une al homenaje de la autora de Júlia La escritora recibió en 2012 el Premi Micalet, por ser una de las escritoras modernas más importantes de la literatura catalana, como feminista y luchadora. Radio Alcoy tiene previsto realizar un programa homenaje coincidiendo con este acto en el que se entrevistará en profundidad a personas que estuvieron muy cerca de la escritora, así como las oponiones de los protagonistas durante el acto de despedida.