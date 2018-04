The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Palabras de fuego para culminar la Fiesta Los alardos y embajadas centran la última jornada de la trilogía, que rematará la Aparición de San Jorge martes, 24 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La palabra y la pólvora son las protagonistas de la jornada que cierra la trilogía festera que Alcoy dedica a su patrón San Jorge. Las primeras palabras son las que a primera hora se han arrojado Labradores y Andaluces en el popular Contrabando, tras el que han sonado los primeros truenos en un día de brutal sonoridad en la zona Centro de la ciudad. Durante las últimas horas de la Fiesta Alcoy recordará cómo fue parte de al-Andalus y cómo en el siglo XIII fue reconquistada por los cristianos. Los moros tratarán de hacerse con la fortaleza a partir de las 10.00 horas. Primero con la embajada y luego con la fuerza de las armas. A mediodía, la ciudad será mora. La bandera de la media luna ondeará en lo alto del castillo durante apenas unas horas, ya que desde las 16.30 horas los cristianos lanzarán su embajada para recuperar la villa. La negativa de los musulmanes hará inevitable la batalla de la que saldrá victorioso el bando de la cruz. En los alardos los festeros van a quemar 2.942 kilos de pólvora. Alcoy tiene el reto de ser el primer municipio en aplicar a rajatabla el nuevo reglamento de explosivos, que eleva a dos kilos la cantidad de kilos de pólvora a disposición de los festeros. De hecho, las batallas de arcabucería de hoy comenzaron en enero, cuando se celebraron los cursos de formación obligatorios para los festeros que no podían acreditar una experiencia de al menos dos años en este tipo de actos. El material pirotécnico fue repartido entre el viernes y el sábado en el albergue del Baradello de Moya. No sobró un solo kilo. “Ha sido un reto ajustarse al reglamento, pero hemos tenido un reparto ágil”, ha manifestado el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina. Los festeros recogieron la pólvora ya dentro de las cantimploras que utilizarán hoy. El presidente de la Asociación ha agradecido el “esfuerzo y compromiso” de los festeros con el acto que, allá por el siglo XVI, dio origen a las actuales fiestas. “El disparo y San Jorge dan sentido a la Fiesta”, ha recalcado el vocal de Fiestas de la Asociación, Francisco Cantó. El gran objetivo es que la participación se incremente para poder utilizar los más de 4.800 kilos autorizados por el Gobierno de España. Tras la reconquista cristiana, antes de que caiga la noche, las filaes de cargo devolverán la imagen de San Jorge, El Xicotet, a la iglesia del patrón, donde aguardará la llegada de una nueva Fiesta. Ya con la noche instalada en el cielo de Alcoy, sobre las 21.30 horas, será el turno de que un niño clausure la trilogía de 2018. Juan José Valls, el Sant Jordiet, se aparecerá sobre las almenas del castillo para, con sus flechas, despedir los Moros y Cristianos.