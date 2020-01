The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Paqueteros, pajes y Campamento Real, en Amagatalls de la Festa Sara Mejías, Moisés Llopis, Dani Cabrera y Joan Tomás han estado en el estudio de Radio Alcoy explicando detalles del reparto - David Ponsoda, presidente de la Asociación Cultural Samarita, ha hablado en conexión telefónica del Campamento jueves, 02 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (02/01/2020) Paco Aznar ha tenido el estudio lleno de nuevo. En este caso ha sido para recibir en Amagatalls de la Festa a algunos de los responsables de los paqueteros y pajes como Dani Cabrera y Joan Tomás, así como desde la organización por parte del Ayuntamiento, en concreto a Sara Mejías y a Moisés Llopis. Los cuatro han dado una serie de datos sobre personajes tan importantes en la Cabalgata de los Reyes Magos como son los paqueteros primero, que estarán en el instituto Pare Vitòria como los últimos años, y los pajes después, encargados de repartir de los paquetes en sus tradicionales escaleras rojas. Por otro lado, y vía teléfonica, Paco Aznar ha contactado con el presidente de la Asociación Cultural Samarita, David Ponsoda, quien ha dado a conocer los últimos detalles respecto al Campamento Real del Preventorio como el hecho de que quedan 700 entradas a la venta en los mismos accesos al campamento, a las primeras horas, a las 8, a las 8,30 y a las 9 horas.