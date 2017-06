The examples populate this alert with dummy content

CASO ARDYSTIL "Para mí, desde hace 24 años, el futuro es mañana" Susana Javaloyes, la joven afectada por el Síndrome Ardystil que en 1993 se sometió a un trasplante bipulmonar, habla en Radio Alcoy cuando se cumple un cuarto de siglo de la tragedia lunes, 05 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/06/2017) Le dieron 10 años de vida y han pasado 24 desde que una operación en Francia le dio una segunda oportunidad. Susana Javaloyes sufrió el síndrome Ardystil, del que se cumple un cuarto de siglo, como consecuencia del cual en enero de 1993 se sometió en Burdeos a un trasplante bipulmonar y hoy es la persona que más ha vivido tras una intervención de esas características. Susana Javaloyes ha hablado en Radio Alcoy. Afincada en La Vila, donde regenta un restaurante junto a su pareja, Javaloyes ha explicado cómo ha conseguido superar aquellos días que se llevaron por delante la vida de 5 compañeras de Ardystil. Jóvenes inexpertas que fueron cualquier cosa menos responsables de aquellos hechos, como defiende Javaloyes: "Éramos chicas que veníamos de la escuela, yo estaba intentando hacer prácticas para entrar a la Escuela de Diseño de Alcoy. Culparnos a nosotras que no teníamos ni puñetera idea...¡yo solamente había trabajado en una pastelería! Nadie me explicó nada, ni tampoco que tenía que usar mascarilla". El fallo judicial, que no considera justo por equiparar a todas las víctimas, le sirve para cerrar una época y seguir adelante como la superviviente que se declara ser. "Para mí, desde hace 24 años, el futuro es mañana".