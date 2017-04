escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (06/04/2017)

El fútbol es uno de los principales capítulos del libro de su vida, el destino le trajo a Alcoy el pasado verano proveniente del Murcia. Tomás Ruso, defensa del Deportivo Alcoyano, ha sido el invitado al Café del Alcoyano desde Premium Sport Café. Aunque esta temporada lleva tres goles en su cuenta particular es el jugador que no falta nunca a su cita con el centro de la defensa. Su estatura de 1´88 le convierte en una de las torres del equipo blanquiazul, y es que tal y como él ha asegurado en el Café, “los delanteros son los principales defensas, y los defensas los principales delanteros”. Una filosofía implantada por el “líder”, tal y como Ruso denomina al entrenador del Alcoyano, Toni Seligrat, en la que todos sus feligreses confían.

Llegó a Alcoy siendo el tercer fichaje de verano, cuando la plantilla no llegaba a los 10 jugadores, a pesar de ello, asegura que “cuando llegue a Alcoy supe que íbamos a hacer un buen año por la plantilla que estaba formando el club. Sabía que el Alcoyano iba a estar peleando por los puestos de arriba”.

Se convirtió en blanquiazul después de disputar una final de play off con el Murcia, anteriormente con el Huracán disputó otros tres play off. El defensa asegura que “para mí a la quinta va la vencida”, haciendo referencia a que espera lograr el ascenso a su Segunda disputando su quinto play off. “Tengo algo pendiente conmigo mismo, me he quedado en dos finales, y eso duele mucho como jugador”, ha señalado Ruso.

Asegura que su filosofía de vida se basa en “ser valiente y arriesgar. Cuando vine a Alcoy arriesgué”. Hace alusión a sus vivencias como páginas del libro de su vida que va escribiendo con el paso de los años. “Voy a ser papá dentro de poco, va a ser una página del libro de mi vida, y espero que el ascenso con el Alcoyano también, sería el año de mi vida”, cuenta emocionado Ruso.

El defensa es uno de los claros en el once titular para Seligrat por lo que se muestra “muy contento por participar mucho esta temporada y devolverle la confianza en los terrenos de juego”. Ruso ya conocía al Alcoyano, y también a su afición, a la que había `sufrido´ siendo contrincante. El zaguero blanquiazul asegura que “estamos logrando muchas victorias gracias a los aficionados”. Respecto a sus compañeros, cuenta que “lo que hay es compromiso, todos los estamos. Todos tenemos opiniones diferentes pero vamos encarrilados al camino que queremos, el ascenso”.