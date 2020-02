The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Para nosotros las cosas cuestan más” El jugador del Deportivo Alí Diakité, es nuestro invitado en “El café del Alcoyano” desde Premium Sport café´ jueves, 13 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/02/2020) Hoy en Ser Deportivos desde Premium Sport Café como cada jueves, hemos conocido al futbolista de Costa de Marfil Alí Diakité. El jugador del Alcoyano nos ha contado su interesante historia desde sus inicios en el fútbol, pasando por su llegada a España y el paso por diferentes equipos hasta llegar al Alcoyano. No te pierdas el relato de un jugador que está siendo la sensación en las últimas jornadas y que, tras su aparente rostro, se esconde un joven que no paró de reír durante el programa.