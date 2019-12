The examples populate this alert with dummy content

LOTERÍA DE NAVIDAD “Parece que no, pero sí que toca” Numerosos agraciados con el 26590 celebran el primer premio entre abrazos, lágrimas de emoción y el brindis con cava domingo, 22 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El sonido del sorteo extraordinario de Navidad acompañaba a muchos esta mañana de domingo durante el desayuno o el paseo matutino, pero lo que no esperaban los jugadores con el número 26590 es que en ese momento les cambiaría la vida. Y es que a las 9:19 horas ha llegado el Gordo de Navidad que les otorga un premio de 400.000 euros por décimo. Una de las agraciadas es Silvia Peris quien se ha acercado a la administración número 3 de Alcoy para compartir la alegría por este premio. Emocionada, y acompañada de su madre Pepa Abad, contaba que había sido “mi hermano quien le ha llamado a mi madre” para contarle que les había tocado. “Yo he dicho, se habrá equivocado. Pero hemos mirado el décimo y sí. Parece que no, pero toca”. Jugaban un décimo, “que comparto con mis dos hermanos y mi madre”. Peris ha avanzado que el dinero lo destinará “para la hipoteca, disfrutar de estas vacaciones y unas buenas fiestas de San Jorge”. Pepa Abad ha expresado que “tengo alegría por mis hijos, pero pena porque me acuerdo de mi marido” que no “lo puede vivir como nosotros porque tiene alzhéimer”. Mercedes Guerrero, de 80 años, es otra de las premiadas con 400.000 euros “que lo voy a repartir” a la familia. Guerrero, fue a buscar a la administración, como todos los años, el número de Telefónica ya que “yo trabajé allí durante 38 años limpiando”. En Helados Imperio también están de celebración este domingo. “Aquí en la casa somos tres hermanos y nos ha tocado a los tres y a una amiga mía que también se queda el décimo de Telefónica”, explicaba Susi Garrigós. Jesús Barreiro, conocido como Suso, es el hombre que ha repartido la suerte entre los trabajadores y exempleados de Telefónica en Alcoy “ya que siempre cojo un número para toda la familia de Telefónica, en activo y jubilados” en la administración número 3, y este año, “hemos acertado”. Una alegría muy repartida y que siguen celebrando los agraciados.