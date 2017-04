The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Partido en casa El Unión Alcoyana FS recibe al Elche CF, enfrentamiento correspondiente al 21 de enero que tuvo que suspenderse por las consecuencias del temporal de nieve – Es el primer encuentro de los dos que jugarán los de Javi Silvestre esta semana miércoles, 05 de abril de 2017 Después de dos meses y medio el Unión Alcoyana FS va a disputar el jueves 6 de abril a las 21.30h el partido correspondiente a la jornada 15, última de la primera vuelta, que tuvo que suspenderse debido a que el temporal de nieve provocó que los accesos al Polideportivo Francisco Laporta no estuviesen en las mejores condiciones y aquellos que intentasen acceder corrían cierto peligro, por lo que se determinó suspenderlo. El Pabellón A acoge el encuentro entre los de Javi Silvestre y el Elche CF, dos equipos situados 10º y 11º en la clasificación separados por tan solo 3 puntos. Distancia que los jugadores del Unión Alcoyana FS quieren tumbar lo más rápidamente posible. Los de Alcoy vienen de perder dos partidos a domicilio que tuvieron en la mano pero que los fallos en defensa en el último tramo del encuentro provocaron que cosecharan dos derrotas. En cambio, en su último partido en casa consiguieron ganar con solvencia a La Vila por 8-5. Los ilicitanos por su parte, cayeron 11-6 precisamente ante los vileros en la última jornada de liga disputada. Con esto, ambos equipos, lucharán por recuperar puntos en la clasificación para acercarse a rivales que se sitúan a escasos 3 o 4 puntos. Para este partido, la plantilla de Javi Silvestre sigue en la línea de las últimas semanas. Con los lesionados del primer equipo Dako, Borja, Mauro Pastor y Víctor y, Mauro Verdú y Gabri del juvenil, el míster alcoyano dispondrá de tres cambios de pista y uno en la portería. Jacobo y Gabri bajo palos y Dani, Iñaki, Gomis, Nando, Gabri Sellés, Pablito e Iván Verdú como jugadores de campo. El encuentro ante el Elche será el primero de los dos que disputen los de Javi Silvestre esta semana, ya que el domingo volverán a jugar. Recibirán en el colegio La Salle al penúltimo clasificado de la tabla, el Callosa del Segura.