ALCOYANO 0 - 2 SAGUNTINO Partido nublado El CD Alcoyano ha perdido ante el Atlético Saguntino por 0-2 – El conjunto valenciano ha roto la racha de los blanquiazules en El Collao ya que llevaban desde octubre de 2015 sin perder jugando en casa viernes, 14 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Partido del C.D. Alcoyano (14/04/2017) Inexplicable ha sido la derrota del Alcoyano ante el Atlético Saguntino por 0-2 en El Collao, rompiendo así el equipo valenciano con el escalofriante récord de los blanquiazules como locales. Desde octubre de 2015 no perdían en casa. Más de un año y medio después los de Toni Seligrat han encajado una derrota que les impide, numéricamente, asegurar el play off. A pesar de que el Alcoyano ha dominado gran parte del partido y ha dispuesto de algunas ocasiones de peligro, la más clara de Jony Ñiguez dentro del área que disparó y el portero rival se marcó la parada de la tarde, el balón no entró en la portería y sí lo hizo en la de Marc Martínez, hasta en dos ocasiones. Esta temporada el Atlético Saguntino se le ha resistido al Deportivo Alcoyano, que en los dos encuentros ha perdido, en la primera vuelta por 1-0 y en la segunda, en El Collao, por 0-2. En este partido, y siguiendo la línea del encuentro frente el Ebro, Toni Seligrat y su equipo continúan dando un paso adelante buscando la victoria desde el primer minuto, tanto que Pau Bosch y Antonio Navarro, en lugar de laterales, parecían extremos. A pesar del empuje y del dominio del Alcoyano en los primeros 45 minutos al descanso se llegó con 0-0. La reanudación arrancó con los mismos 22 protagonistas en el terreno de juego. Lo que sí sorprendió, fueron las malas ejecuciones a balón parado por parte del Alcoyano ya que es un apartado del fútbol que ha demostrado que domina durante toda la temporada. Seligrat no tardó mucho en hacer los cambios. El canterano Ángel entró en el 53 sustituyendo a Jorge Hernández, y tan sólo un minuto después el Saguntino se puso por delante en el marcador con un gol de Rafa Gimeno tras una jugada tonta. Tomás Ruso cogió el balón con las manos tras pensar que el árbitro había pitado fuera de juego, esto se tradujo en una falta que el jugador del Saguntino disparó con pierna izquierda y entró por la escuadra. Nadie se esperaba que esa falta fuese directa a portería así que logró sorprender a todos los asistentes y todavía más a los jugadores blanquiazules. El público que asistió a El Collao reclamó un penalti a favor del Alcoyano por una posible mano dentro del área. El árbitro no lo vio así y el partido continuó igual hasta que en el minuto 84 en una contra, Carlos Esteve puso el 0-2 definitivo. El Atlético Saguntino planteó un partido con muchos parones impidiendo poder trenzar jugadas y fútbol, algo que le salió bien y que impidió al Alcoyano poder desarrollar su tipo de juego y le hizo cosechar una derrota a falta de cuatro jornadas para el final de temporada.