ALCOYANO - ATZENETA Partido de play off, pero a 15 puntos El Atzeneta visitará por primera vez El Collao en partido oficial - Será el domingo a las 17 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 de Om, App Ser o en esta misma web viernes, 31 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (31/01/2020) El Atzeneta visitará este domingo por primera vez en partido oficial El Collao. Y lo hara al alza. El conjunto valenciano lleva una gran racha de victorias que tratará de darle continuidad ante el líder del grupo, un Alcoyano que estrena ante su afición un record histórico de 22 partidos invicto, lo que hace que el domingo el campo presente una de las mejores entradas de la temporada en el derbi, que en condiciones normales, podría ser de estar jugándose más que tres puntos, pero las circunstancias, con el mal inicio del equipo de Albelda, sumado a la gran temporada de los de Parras, hace que los dos equipos lleguen con 15 puntos de diferencia favorables a los locales. El Atzeneta se ha reforzado muy bien en este mercado de invierno y no ha escatimado en dar altas y bajas a su gusto a base de talonario con la intención de jugar el play off de ascenso. Vicente Parras afronta el partido con las bajas de Pablo Carbonell, Juli, Palopa y Chato, mientras que Devesa es duda y recupera a Óscar Díaz y Fran Machado. El domingo plantará en el campo un equipo muy competitivo para tapar la calidad del Atzeneta que espera que le espere atrás y aguarde sus oportunidades. Tal y cómo sucedió en el partido de ida, el club hará exactamente igual que hizo el Atzeneta en la ida en cuanto a las entradas, es decir, les dará 40 entradas donde incluirá toda la expedición, jugadores y cuerpo técnico, que baje del autobús o viajen en sus vehículos. ni más , ni menos. El partido será dirigido por el colegiado saguntino Francisco José Ortega Herrera. El choque será el domingo a las 17.00 horas en El Collao y lo podrán seguir en directo desde las 16.45 horas en el 1485 de om en Radio Alcoy, App Ser o en esta misma web.