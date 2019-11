The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN Pas a pas per la ciutat, nueva iniciativa para poner en valor el patrimonio alcoyano El periódico El Nostre, el CAEHA y el Museu Arqueològic Camilo Visedo han unido sus fuerzas en un coleccionable que nace de la actividad 10 excursions voltant Alcoi que está siendo un éxito desde sus inicios en 2012 miércoles, 27 de noviembre de 2019 AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (27/11/2019) El periódico El Nostre Ciutat ha puesto en marcha una nueva iniciativa en forma de coleccionable de 16 entregas que lleva por nombre Alcoi, pas a pas per la ciutat. Rutes per a descobrir el nostre patrimoni. La presentación de esta colección de fascículos tendrá lugar esta tarde noche a partir de las 20 horas en la Sala Expositiva de la Fundación Mutua Levante. En la elaboración de estos fascículos ha tenido un papel muy importante el CAEHA, Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics, y el Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo Moltó. El presidente y vicepresidente del CAEJHA, Pedro Juan Parra y Josep Maria Segura, a su vez director del museo, han estado en Radio Alcoy para explicar esta iniciativa que pretende poner en valor el patrimonio alcoyano y que está basada en la actividad 10 excursions voltant Alcoi, rutas que han tenido una gran repercusión y aceptación desde su inicio en 2012. Parra y Segura explican que espera que pueda haber una segunda edición puesto que han quedado muchas de estas rutas fuera.