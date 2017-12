The examples populate this alert with dummy content

MUSICA Pascual Vilaplana, nuevo director artístico de la Banda de Barcelona El compistor de Muro sido designado por el Consejo Rector del Auditori y la Orquesta en sustitución de Salvador Brotons jueves, 30 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp José Rafael Pascual Vilaplana ha sido designado por el Consejo Rector del Auditori y la Orquesta nuevo director artístico de la Banda Municipal de Barcelona. Pascual Vilaplana sustituirá a Salvador Brotons, que ha estado al frente de la formación durante 10 temporadas y quien seguirá vinculado a la Banda Municipal de Barcelona como principal director invitado las próximas cinco temporadas. El músico murero se incorporará como director artístico a partir de la temporada 2018-2019 por un periodo inicial de dos años. Pascual Vilaplana se plantea como objetivo inicial “continuar el crecimiento y la consolidación del nivel artístico de la formación que desarrolla una importante temporada estable de conciertos en el Auditori”. José Rafael Pascual Vilaplana, estudió bombardino y piano en la Unión Musical de Muro de Alcoy y dirección en los conservatorios de Alcoy y Valencia, ha dirigido la Banda Nacional de Cuba, la de la Marina Real de Holanda, las Juveniles de Colombia, Baviera y Holanda o la Municipal de Buenos Aires. Entre 2001 y 2014 ha sido el principal director de la Orquesta Sinfónica de Albacete, desde 2015 es director artístico de la Banda Municipal de Bilbao, de la Orquesta de Vientos Filharmonia y principal director invitado de la Banda Sinfónica Portuguesa de Oporto. Es profesor de dirección de banda en el E.C.M. Vall d'Albaida, profesor invitado del ISEB de Trento y director artístico de los Cursos de Perfeccionamento del Instituto Musicale Guido Alberto Fano de Spilimbergo (Itàlia). Como compositor de obras sinfónicas, corales y de cámara ha recibido encargos para certámenes y festivales, además de obtener la Batuta del Mtro. Guillermo Tomás de la Banda Nacional de Cuba (1991), el premio Gold Baton del Concurso de Dirección del WMC en Kerkrade (Holanda 1997), el Baton of Honour del Concurso Europeo de Jóvenes Directores de la EBBA (Birmingham 2000), el Premio Euterpe de Composición y de Dirección de Banda de la F.S.M.C.V (2004). Tiene el premio nacional de música Ignacio Morales Nieva del Festival de Música de Castilla La Mancha (2009).