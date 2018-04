The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA Pascual-Vilaplana se pone al frente de la Banda Municipal de Barcelona El director de Muro compaginará su nuevo trabajo con la dirección de la banda de Bilbao miércoles, 11 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (10/04/2018) José Rafael Pascual-Vilaplana llevará la batuta de la Banda Municipal de la ciudad condal a partir del mes de septiembre. Durante dos temporadas, el compositor y director originario de Muro encauzará a la que se ha consolidado como orquesta sinfónica de viento, y que no es una desconocida, puesto que la ha dirigido ya en siete ocasiones. Pascual-Vilaplana, que coge el relevo de Salvador Brotons, tiene como objetivo hacer compatible el repertorio tradicional con la creación contemporánea y los sonidos del mundo en esta nueva etapa que se suma a su actual trabajo: dirigir a la banda de Bilbao. La Banda Municipal de Barcelona de Pascual-Vilaplana tendrá esta temporada 19 conciertos, 12 en la sala principal del Auditori y otros seis en la sala 2. Tocará en los 12 distritos de la ciudad y espacios como la plaça del Rei y el recinto modernista de Sant Pau. La mitad del repertorio será original e incluirá a artistas vivos, como José Miguel Fayos, además de interpretar música japonesa y ritmos de América latina de Piazzola, y música rusa.