MOTOR Pasión por las rutas en moto Se prepara una para el próximo octubre – Dos alcoyanos salen el viernes a Marruecos para hacer más de 3.000 kilómetros miércoles, 29 de noviembre de 2017

Luismi Verdú es uno de los organizadores de la Costa Blanca Challenge Alcoy 2018. Un prueba no competitiva de inicio y fin en Alcoy de más de 500 kilómetros y en la que se esperan más de 500 motos. Los primeros detalles los cuenta en Ser Deportivos. Por su parte Luís Sainz y Pablo De Grado, nos hablarán de sus experiencias en ruta y de la próxima que están preparando, el viernes parten a Marruecos. Más de 3.000 kilómetros de pasión por las motos.