LLORET 1-2 ALCODIAM Paso al frente El Enrile PAS Alcoy ha ganado a domicilio 1-2 al Lloret con doblete de David Gelmà y escala una nueva posición empatando a puntos con el sexto clasificado domingo, 05 de marzo de 2017 El Enrile PAS Alcoy ha dado un paso al frente ganando a domicilio a un rival directo como es el Lloret, por 1-2 con doblete de David Gelmà. Desde el primer momento, concretamente desde el minuto 3, los de Sergi Punset han estado por delante en el marcador cuando Gelmà ha anotado subiendo el 0-1 en el Pabellón de Lloret de Mar. Hasta la segunda parte, el equipo local, el Lloret, no ha logrado empatar el partido. En el minuto 5 de la segunda mitad David Plaza ha marcado el 1-1 haciendo que los puntos se repartiesen. De nuevo, David Gelmà, uno de los goleadores esta temporada del Patín, anotó su segundo tanto del partido poniendo el 1-2 final. Mismo resultado pero a la inversa, con el que finalizó el encuentro en la primera vuelta en Alcoy, cuando el Lloret se llevó los 3 puntos del Polideportivo Francisco Laporta. Buen resultado obtenido antes de volver a haber un parón en la OK Liga porque se vuelven a disputar diferentes competiciones , y tras el que el Enrile se enfrentará a otro rival directo, el Vilafranca que esta jornada ha empatado a 4 ante el Manlleu. Cada vez más cerca está el Alcodiam de la permanencia, y de cara a un futuro más próximo, lograr los 30 puntos que se ha fijado el entrenador, Sergi Punset, antes de recibir a los equipos del `Tourmalet´, es decir, los de la parte alta de la tabla, como el Barcelona Lassa o el Reus, segundo clasificado al que se enfrentará el Patín dentro de dos jornadas. El Enrile está haciendo efectivo su trabajo diario y el equipo, cada vez más compacto, está obteniendo grandes resultados y con esta victoria en Lloret, los jugadores del Patín encadenan tres consecutivas llegando hasta el séptimo puesto de la tabla con 27 puntos, los mismos que el Moritz Vendrell, que es el sexto clasificado.