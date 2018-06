The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT Passió per l'ornitologia Pep Cantó presenta la exposició Pintura i natura. Retrosprectiva en el 25 aniversari de treball en la Font Roja viernes, 15 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (15/06/2018) Pep Cantó, ornitòleg i naturalista, hi ha complit 25 anys de treball al parc natural de la Font Roja. Coincidint amb la cloenda del 30 aniversari de la commemoració de la declaració del parc natural, ha començat l'exposició Pintura i natura. Retrospectiva. "Porte tota la vida darrere dels pardals", explica a l'entrevista concedida a l'Hora del Medi Ambient. L'exposició es pot visitar fins 31 de juliol i repassa la presència d'aus al parc al llarg de 24 obres de les més de 600 que té catalogats Pep Cantó.