ARREL Passos naturals cap a L'Orxa i Alcoi Senderisme entre muntanyes recorre aquest cap de setmana la antiga via del ferrocarril i el Racó de Sant Bonaventura - Agres celebra unes jornades sobre desenvolupament socioeconòmic miércoles, 16 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (16/10/2019) Agres, en aquest mes d’octubre, està celebrant unes jornades que giren en presentar projectes que contribuïsquen al desenvolupament socioeconòmic i innovació al municipi. L’alcalde, Josep Manel Francés, ha parlat sobre els continguts que van tractar a la primera sessió, que va tindre lloc el passat dijous, i com es presenta la continuïtat del cicle prevista per al 24 i 26 d’octubre. Aquest cap de setmana hi ha dos cites amb la natura i l’esport ja que torna Senderisme entre Muntanyes, organitzat per la Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat i la Mancomunitat de la Vall d’Albaida. El dissabte la ruta està programada a L’Orxa, per l’antic traçat del ferrocarril, i el diumenge els passos ens conduiran al Racó de San Bonaventura a Alcoi. En Arrel hem parlat amb José Enrique López, president del Grup Excursioniste de L'Orxa, i amb Lorena Zamorano, regidora de Turisme de l'Ajuntament d'Alcoi.