TRAGALUZ Passos virtuals per la col·lecció de pintura municipal Artalcoi.org mostra un centenar d’obres, des del segle XVI fins al XX que són propietat de l’Ajuntament viernes, 20 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (20/03/2020) En aquestos dies de confinament a casa pel coronavirus està obrin noves portes a gaudir de la cultura per canals diferents als habituals. Una nova via és ser visitant de col·leccions d’arts a través de l’ordinador. És el cas d’endinsar-nos en la col·lecció municipal d’art d’Alcoi. Un projecte d’aparador digital, que es va engegar fa uns anys, on poden conèixer al voltant d'un centenar d’obres des del segle XVI fins al XX. Lucía Romero, historiadora d’art i responsable d’aquest projecte, ens ha visitat en Tragaluz per contar-nos que podem vorer en aquesta galeria d’art virtual adreçant-nos a www.artalcoi.org.