GRUPO SHOW Patinaje de nivel Un año más Alcoy acoge el IX campeonato de España grupos junior y cuartetos, y el IV trofeo Ciutat d’Alcoi grupos pequeños y grandes de grupo show miércoles, 20 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los próximos días 22 y 23 de marzo de 2019 Alcoy acogerá de nuevo un acontecimiento deportivo de gran relieve, que situará a nuestra localidad como centro del Patinaje Artístico nacional en la modalidad de Grupos Show. Se trata del IX CAMPEONATO DE ESPAÑA GRUPOS JUNIOR Y CUARTETOS, y el IV TROFEO CIUDAD DE ALCOI GRUPOS PEQUEÑOS Y GRANDES. Las instalaciones del Polideportivo Municipal Francisco Laporta, y en concreto el Pabellón Mutualidad de Levante, serán el escenario de celebración de este evento deportivo donde se darán cita mas de 70 clubes pertenecientes a 12 Comunidades Autónomas, con una participación estimada de mas de 900 personas (deportistas, técnicos, delegados, auxiliares, etc). A todo ello habrá que unir la gran cantidad de público que se dará cita en las instalaciones deportivas para presenciar el acontecimiento deportivo, que cuenta con la organización de la Real Federación Española de Patinaje – Comité Nacional de Patinaje Artístico y la Comisión Organizadora creada desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alcoy. Recientemente se han celebrado los distintos Campeonatos Territoriales que determinan la clasificación de los diferentes clubes para este Campeonato Nacional y Trofeu Ciutat d’Alcoi. Equipos como el Reus Deportiu y Olot Patinatge Artístic, que tienen en su haber numerosos títulos nacionales e internacionales, estarán en nuestra ciudad para competir con la intención de lograr las plazas para representar a España en los próximo Campeonatos Europeos. A finales de febrero, la organización pondrá a la venta las entradas para presenciar este Campeonato, que podrán adquirirse a través de una plataforma digital. En los próximos días se informará con detalle del procedimiento para la compra de estas entradas. «La Federación Española de Patinaje, avalada por la Federación Valenciana de Patinaje ha vuelto a confiar en nuestra ciudad para albergar este campeonato de nivel nacional, el máximo de esta categoría en nuestro país. Para nosotros es un orgullo poder ser la sede del Campeonato de España otra vez. Esto es sinónimo de que las cosas se hicieron muy bien y que la organización fue todo un éxito. Por eso hemos de agradecer la labor realizada por la Comisión organizadora con una involucración máxima», ha resalta el concejal de Deportes, Alberto Belda. El edil destaca que «además de ser evento deportivo de máximo nivel, hay que incidir en que hemos hecho una inversión que beneficia a la ciudad, nos sitúa en el mapa deportivo del país y hace que el nombre de Alcoy se vea por toda España con motivo de los campeonatos y además, es especialmente positiva la repercusión económica en la ciudad, los participantes, sus familias y los entrenadores están durante un fin de semana en Alcoy, conociendo la ciudad y llenando los establecimientos hosteleros, ya que estarán comiendo, durmiendo y realizando compras».