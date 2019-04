The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES Patri Blanquer anuncia la inminencia de las obras del tren La número 2 del PSOE por Alicante para las próximas elecciones nacionales del 28 de abril ha visitado Radio Alcoy miércoles, 24 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (24/04/2019) Patri Blanquer, diputada y numero 2 de la candidatura por Alicante del PSOE, ha estado en Radio Alcoy para explicar alguna de sus principales propuestas de cara a estas elecciones nacionales del 28 de abril. Blanquer ha destacado que las obras de adecuación del tren Alcoy-Xàtiva son inminentes. Está muy cerca de adjudicarse la empresa que se haga cargo de ellas. A su vez ha pedido que se utilice este servicio público de transporte. También habla de las medidas que en materia laboral plantean los socialistas en su programa para los trabajadores autónomos y otra de serie de medidas. Durante la visita al CEEI Alcoy-Valencia del número 1 por Alicante,el actual minsitro en funciones, Pedro Duque, también ha reconocido la importancia de realizar inversiones en estas infraestructuras como es el tren y ha recordado que en el tiempo que están gobernando han incrementado estas inversiones y que pretenden seguir en esta dirección.