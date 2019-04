The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES 2019 Patricia Blanquer revalida su acta en el Congreso El PSOE con 12.261 votos en Alcoy gana las elecciones en la ciudad-Los socialistas de Alicante duplican su representación respecto a las generales de 2016 domingo, 28 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La socialista alcoyana Patricia Blanquer Alcaraz ha revalidado su acta en el Congreso de los Diputados. En las Elecciones Generales de este 28 de abril el PSOE ha elevado a 4 escaños su representación de la provincia de Alicante. La socialista alcoyana se enfrenta a su cuarta legislatura en el Congreso de los Diputados donde inició su andadura en 2012. Patricia Blanquer, número 2 de la candidatura socialista, ha destacado y agradecido la amplia participación en estas elecciones. “Todos han entendido que era una fecha histórica”. Los votantes del PSOE de Alcoy han sido clave en estos resultados. La ciudad ha aportado 12.261 votos al PSOE, que ha sido la fuerza con más apoyos en las Elecciones Generales. En segundo lugar figura Unidas Podemos con 6.512 votos, después Ciudadanos con 5.829 votos, el PP cae a los 4.729 votos, Vox obtiene 3.472 votos y Compromís 1.733 en las Elecciones Generales en Alcoy.