POLÍTICA Patricia Blanquer ya ocupa su escaño en el Congreso Hoy ha tenido lugar la constitución de la cámara baja - De este modo, Blanquer inicia, con ésta, su cuarta legislatura como diputada nacional martes, 21 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/05/2019) La XIII Legislatura ya está en marcha en el Congreso de los Diputados con una representante de la comarca. En la constitución de cámara baja ha estado la socialista Patricia Blanquer que inicia con esta su cuarta legislatura. Patricia Blanquer comenzó en 2012 su etapa en el Congreso de los Diputados sustituyendo a Leire Pajín. Blanquer ha resultado elegida directamente tras las elecciones de 2015, 2016 y las últimas del 28 de abril de 2019.