CULTURA Pau Alabajos gana el premi de Teatre Ciutat d'Alcoi 2019 El músico obtiene el galardón, dotado con 8.000 euros, con su ópera prima "Hotel Fontana" que versa sobre la guerra en los Balcanes lunes, 18 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Pau Alabajos Ferrer gana el Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi 2019 con su obra Hotel Fontana. El jurado decidió que su texto era la mejor de los 41 presentados (26 correspondientes a autores de la Comunitat Valenciana, 12 de Catalunya, 1 de Islas Baleares y otros dos residentes en Madrid y Alemania) para la 45 edición del certamen. El pasado sábado, previo a la función de teatro Por delante y por detrás en el Calderón, Miquel Santamaría, secretario del jurado del certamen, dio lectura del acta en la que se otorgaba al valenciano como el vencedor. Alabajos es conocido por su trayectoria musical y discrográfica, campos en los que ha recibido premios como el Ovidi Montllor o el Enderrok. Ahora, suma un nuevo reconocimiento con su ópera prima de texto teatral Hotel Fontana, un proyecto documental que versa sobre la guerra en los Balcanes como explicó el propio ganador el pasado sábado tras recibir el premio, de manos del edil del Cultura, Raül Llopis, dotado con 8.000 euros. La obra, además, será editada por Bromera. Llopis, por otra parte, en este acto significó que desde que el Ayuntamiento asumió la gestión pública del Teatre Calderón hace siete años, la sala cultural ha superado la cifra de 250.000 espectadores.