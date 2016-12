The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE Pau Bosch, nuevo jugador blanquiazul Es el primer futbolista que llega a las filas del CD Alcoyano en el mercado de invierno de 2016 procedente de Hong Kong– Tiene 28 años y es polivalente en las posiciones de central y de centrocampista martes, 27 de diciembre de 2016 El CD Alcoyano ha cerrado durante el martes 27 de diciembre la contratación del primer fichaje del mercado de invierno, se trata de Pau Bosch, futbolista catalán de 28 años que ha firmado hasta junio de 2018. Bosch se caracteriza por su polivalencia para desenvolverse tanto en la demarcación de central como en la de centrocampista de corte defensivo. El club blanquiazul buscaba un jugador de este tipo para ampliar el margen de maniobra del míster Toni Seligrat en el caso de que haya varias lesiones en la zona de detrás, como las ha habido durante la primera vuelta. El primer refuerzo del mercado invernal acumula más de 200 partidos en la categoría de bronce, por lo que cuenta con mucha experiencia y es un jugador contrastado en Segunda B. Pau emprendió el pasado verano una aventura para jugar en la máxima categoría de Hong Kong en las filas del Kitchee SC. Sin embargo, tras unos meses ha regresado a la Segunda B para ponerse a las órdenes de Toni Seligrat. El técnico de Torrent conoce a la perfección las prestaciones del jugador de Fondarella, puesto que estuvo a sus órdenes en el Lleida. Pau Bosch no sólo coincidió allí con Seligrat, también compartió vestuario con Mario Fuentes y Carlos Barreda. En el conjunto de la Terra Ferma llegó a ejercer de capitán, erigiéndose en uno de los referentes para la afición.