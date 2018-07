The examples populate this alert with dummy content

Pau Durà estrena en Alcoy su primer largometraje 'Formentera Lady', la historia de un abuelo hippie protagonizada por José Sacristán, llega a los cines del Centro Comercial Alzamora como una propuesta delicada, introspectiva y autobiográfica de su director miércoles, 04 de julio de 2018

AUDIO Hora 14 Alcoy (04/07/2018) Cuarenta cines, de treinta ciudades de toda España, pueden disfrutar desde el viernes de la primera película del actor y director alcoyano Pau Durà. Una de las salas es precisamente la de los cines del Centro Comercial Alzamora que este martes acogió el estreno oficial de Formentera Lady, al que asistió el mismo director, que destacó que su primer trabajo está más motivado por su faceta de cinéfilo que por la de actor, donde cumple una amplia trayectoria. "En diez años he hecho una telemovie y también cortos, este es mi primer largo (...) Llego a la escritura y la dirección cinematográfica por el cinéfilo que soy, como espectador, aunque el actor me ayuda, llevo 25 años trabajando". Formentera Lady, disponible en Alcoy en dos pases, a las ocho y media de la tarde y a las diez y media, cuenta la historia de un 'viejo' hippy aficionado al banjo que vive en esta isla, encarnado por José Sacristán, que ha de cuidar de su nieto. El film incorpora a modo de cameo rostros conocidos de actores y actrices, muchos de ellos, alcoyanos.