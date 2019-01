The examples populate this alert with dummy content

CINE Y TELEVISIÓN Pau Durà ha rodado una serie de Netflix y prepara una nueva película Ha estado en Radio Alcoy hablando de sus proyectos actuales a la espera de los Premis Gaudí para los que está nominado su primer film Formentera Lady lunes, 07 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (07/01/2019) El director y actor alcoyano Pau Durà ha estado en Radio Alcoy para anunciar alguno de sus numerosos proyectos que llevan entre manos. Entre ellos, destaca su participación en una serie de Netflix que lleva por título ‘Hache’ interpretada por Adriana Ugarte y Eduardo Noriega y que está en la fase de recogida de fondos de su segunda película como director y guionista, ‘Pájaros’, que será una coproducción europea y que tendrá como actor principal a Eduard Fernández bajo el género 'road movie' con un viaje desde La Albufera hasta el Mar Negro. En esta entrevista en los estudios de Radio Alcoy también ha explicado que está a la espera de los Premis Gaudí ya que su film ‘Formentera Lady’ tiene una nominación a mejor película en lengua catalana y ha hecho un balance sobre este primer largometraje con José Sacristán al frente del reparto.