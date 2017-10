The examples populate this alert with dummy content

PREMIOS SAMARITA 2017 Peña Bon Humor, AIN y Carlos Coderch , ganan los premios 2017 La Asociación Cultural Samarita falla sus premios y anima al voto popular para el resto de categorías martes, 10 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación Samarita premia en su cuarta edición a la Peña Bon Humor como mejor entidad colaboradora con la fiesta, y al ex directivo de la Asociación y fester d’honor Carlos Coderch, como personaje festero del año. La Asociación para la Integración del Niño será la entidad que recibirá los fondos de la cena solidaria de entrega de premios. Jaume Santamaría, representante de la Asociación Cultural, ha comunicado la decisión tras la reunión del jurado. El resto de premios que se concede esta asociación en sus trece categorías serán elegidas por votación popular a través de Facebook, desde hoy y hasta el 22 de octubre. “Esperemos que la gente vote igual o más que el año pasado , dos de las trece categorías se decidieron gracias al voto que se hizo en Mig Any. Agradecemos la implicación de la gente para votar las diferentes categorías que hay”, explicaba Jaume Santamaría. La entrega de los galardones será el 4 de noviembre en la fila Cordón.