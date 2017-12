The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "Pedimos servicios básicos para ofrecer una vida digna a nuestros hijos" La asociación Somriures conciencia a alcaldes y diputados sobre la falta de recursos públicos para atender a jóvenes dependientes miércoles, 13 de diciembre de 2017

AUDIO Informativo comarcal (12/12/2017) La recién creada asociación Somriures ha puesto de manifiesto la falta de recursos públicos para la atención de jóvenes dependientes. La entidad, formada por padres de jóvenes con discapacidad, ha alertado a los responsables municipales, provinciales y autonómicos sobre la necesidad de crear servicios para los jóvenes que, a partir de los 21 años, cuando concluyen la etapa escolar, apenas disponen de recursos. Esta situación la padecen numerosas familias. Pero como advierte el presidente, Hipòlit Agulló, se agravará en cuanto los 100 usuarios de los colegios de Educación Especial de la comarca concluyan su ciclo educativo. La entidad se basa como modelo en experiencias de centros de San Juan u Ontinyent para reclamar servicios diversos que dignifiquen la vida de los jóvenes, tal y como señala su vicepresidenta, Carmen Beltrán. La asociación cuenta con el respaldo de la Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat, que va a destinar recursos a formalizar un proyecto concreto que recoja las necesidades de los jóvenes, muy diversas según los grados de dependencia.