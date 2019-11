The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Pedro Duque anima a descubrir lo divertido que resulta conocer y saber El ministro en funciones y cabeza de lista del PSOE por Alicante visita Radio Alcoy tras presentar la Semana de la Ciencia de la UPV en el campus de Alcoy martes, 05 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/11/2019) Pedro Duque, Ministro en funciones de Ciencia, Innovación y Universidades, tras presentar la 16 edición de la Semana de la Ciencia del Campus de Alcoy de la UPV, ha visitado Radio Alcoy donde ha resaltado la importancia de este tipo de iniciativas para hacer el aprendizaje a los escolares atractivo y así combatir el fracaso escolar. "Es sumamente divertido conocer y saber". El cabeza de lista de la candidatura al Congreso por Alicante, ha analizado la propuesta lanzada por Pedro Sánchez para la creación de un Ministerio de Despoblación. Ha señalado que a través de la implantación de nuevas tecnologías en las zonas rurales se puede hacer más atractivo vivir en ellas.