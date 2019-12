The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN Pedro Juan Parra presenta su libro sobre Biar en los años setenta El historiador y presidente del CAEHA, natural de esta localidad, ha escrito un obra sobre como se vivió allí la década de los 70 durante la transición democrática martes, 31 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (31/12/2019) Pedro Juan Parra, historiador, profesor jubilado y presidente del CAEHA, Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics, ha presentado su última obra en Radio Alcoy. Se trata del libro Biar en els anys setenta, sobre los años de la transición democrática en esta localidad de la que es natural, aunque lleva muchos años viviendo en Alcoy. Parra explica detalles curiosos sobre esos tiempos y sobre la gestación del libro en esta entrevista.