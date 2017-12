The examples populate this alert with dummy content

EMPRESAS Pedro Prieto renueva al frente de la patronal de Ibi El presidente de IBIAE, reelegido hasta 2021, se marca como retos ampliar la superficie industrial y mejorar el suministro eléctrico para atraer nuevas empresas jueves, 14 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El empresario Pedro Prieto, responsable de Pepri SL, ha sido reelegido como presidente de la Asociación de Empresarios de Ibi (IBIAE). La asamblea extraordinaria de la patronal ibense lo ha designado por unanimidad hasta 2021. El presidente, que ha desempeñado ese cargo durante los dos últimos años, ha agradecido la confianza de los empresarios y se ha marcado cuatro objetivos “básicos”: crear nuevo suelo industrial, conseguir una mejora del suministro eléctrico a través de la nueva subestación, colaborar con las empresas de la comarca y difundir el tejido empresarial de Ibi para atraer “a potenciales clientes e inversores”. Prieto se muestra especialmente ilusionado con el 25 aniversario que IBIAE celebrará en 2018. La nueva junta directiva la componen otros 24 empresarios de la villa juguetera. Ricardo Moltó, Carlos Valero y Juan Pablo García ocupan las vicepresidencias. Vicente Carbonell es el secretario y Manuel Roca el tesorero.