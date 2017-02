The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Pego es prepara per al Carnestoltes Rebeca Bañuls, regidora de Festes, explica l'ambient que ja comença a viure la localitat de cara al proper cap de setmana lunes, 20 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (20/02/2017) El proper 25 de febrer es celebrarà a Pego el tradicional Carnestoltes. Rebeca Bañuls, regidora de Festes explica l'ambient que ja comença a viure's als carrers de cara al proper cap de setmana. "Les disfresses tornaran a omplir els carrers del poble i durant unes hores els principals carrers estaran plens de festa i de gent". Els actes comencen amb la Fireta que hi haurà tota la setmana muntada al Passeig Michel fins al 5 de març. Dissabte 25 de febrer a les 11,00 h està prevista la VI Desfilada Infantil des de la plaça del Mercat fins al Pla de la Font. A les 18,00 hores arrancarà el seguici de carnestoltes. Desfilada amb gegants i cabuts, un drac, dolçaines, tabals i danses populars, un carnestoltes cultural. Des de la plaça de l’Ajuntament fins al pla de la font.