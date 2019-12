The examples populate this alert with dummy content

L'ALCOIÀ Penàguila celebra la Fira de Santa Llúcia L’observació de l’alineació solar, l’oferta d’artesania o gastronomia i les activitats són atractius del mercat extraordinari jueves, 12 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (12/12/2019) Penàguila celebra aquest cap de setmana la novena edició de la Fira de Santa Llúcia. Un encontre on gaudir de la variada oferta que presentaran els expositors, situats entre la plaça de l’Església i de l’Arbre, en materia d’artesania, gastronomia o decoració per al Nadal. L’event s’inaugurarà aquest dissabte, a les 11 hores, i romandrà obert durant tot el dia a l’igual que el diumenge. Salvador Catalá, alcalde de Penàguila i Pep Blanes i Mari Carmen Blanes, regidors de Cultura i Festes, han estat en Hoy por Hoy Alcoy exposant la graella d’activitats preparada. També han parlat sobre l’alineació solar en l’arc de Santa Llúcia, situat a la Penta del Castell. Un fenónem que es produïx a partir del 13 de desembre i que aquest cap de setmana es podrà seguir en l’observació programada entre les 15 i 16 hores –tant dissabte com diumenge- i que estarà guiada per Marc Baldó, Catedràtic d’Història de la Universitat de València i Croniste Oficial de Penàguila.