The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Pendientes del cielo hasta última hora El Ayuntamiento y la Asociación de San Jorge retrasan hasta el domingo por la mañana la decisión sobre la Gloria atendiendo a la previsión de lluvia jueves, 18 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/04/2019) Ayuntamiento de Alcoy y la Asociación de San Jorge retrasan hasta el domingo por la mañana la decisión sobre la celebración de la Gloria ante las predicciones del tiempo. Ambas entidades recuerdan que desde 2012 existe un protocolo que regula las pautas a seguir en el desarrollo de los actos de las Fiestas en caso de lluvia, como la que se prevé entre el sábado y el domingo. En este sentido, han anunciado que hasta el último momento no se decidirá nada sobre el Pregón de los Moros y Cristianos. Raül Llopis, edil de Fiestas, subraya que la decisión viene marcada por el protocolo "que vamos a respetar" y "lo que vamos a hacer es esperar a última hora para ver si el temporal pasa de largo o se producen las precipitaciones". En caso de esta última situación "daría pie a que se tuviese que suspender la Gloria y se aplazaría a otro día", añade. El protocolo se creó tras la polémica generada en 2011 entre el ámbito festero y los músicos a raíz de un intenso episodio de lluvia que afectó a la celebración de la Gloria de ese año. Como consecuencia, doce meses después, el Ayuntamiento, la entidad festera y las bandas alcoyanas firmaron un protocolo. Éste marca que una comisión -integrada por representantes municipales, del Casal y sociedades musicales – decida en caso de lluvia.