“Perdimos y merecimos la derrota”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (18/04/2017)

Tras ver como la racha de imbatibilidad en El Collao cosechada desde octubre de 2015 se rompió gracias a dos goles del Atlético Saguntino, Toni Seligrat, entrenador blanquiazul habló en rueda de prensa. “No esperábamos la derrota, ni por el momento, ni por la situación, ni por el lugar. El equipo hasta hoy ha estado compitiendo a un nivel altísimo, en cada partido éramos superiores al rival. Nada hacía presagiar que podía pasar lo que ha pasado. Esto es fútbol, algún día nos tenía que pasar. Esperemos que esto sea flor de un día”, explicó el técnico valenciano.

A pesar de todo ello, hubo un punto de inflexión en el encuentro, que provocó que al Alcoyano no le saliera nada. “Hasta el minuto 54 es un partido controlado por el Alcoyano y que el Saguntino no daba muestras de ningún tipo de peligro. Después ha habido tiempo para rehacerse, pero nos ha hecho mucho daño. Es una jugada que a nosotros no nos puede pasar. A un buen equipo no le puede pasar. Es no estar concentrado, no estar en el partido”, señaló Seligrat, quien se mostró contundente con su opinión respecto al encuentro. “Seguramente hemos jugado el peor partido del año. Pero el peor a partir del minuto 54, pero claro, es prácticamente la mitad del partido. A partir de ese momento el Alcoyano parecía que tenía carencias de todo tipo. De actitud y de aptitud. El equipo estaba impotente, porque quería pero no podía”. El entrenador que ha llevado al Alcoyano hasta la segunda plaza durante prácticamente toda la temporada afirmó que “no me gusta nada de perder, pero al menos hemos perdido y lo hemos merecido. Esperemos que sea un espejismo”.

Jony Ñiguez que tuvo en sus botas una ocasión clarísima de gol habló en rueda de prensa explicando que “sabíamos de las dificultades que nos iba a poner el rival. Apenas nos han hecho gran peligro pero han sido muy efectivos. Creo que dos goles es demasiado castigo pero sigo viendo al equipo muy vivo. El equipo seguro que se levanta y sigue trabajando como hasta ahora”.

El jugador blanquiazul se mostró afectado por el resultado. “Ha sido la primera derrota en El Collao y ante nuestra afición y en nuestro campo duele más si cabe”. A pesar de todo ello, si de algo sabe el Alcoyano es de hacer frente a las dificultades. “La lectura tiene que ser levantar lo más rápido posible”, sentenció Ñiguez.