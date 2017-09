The examples populate this alert with dummy content

VÍDEO Peregrinación a la montaña de la Virgen Cientos de alcoyanos participan en la popular Romería a la Font Roja en el 50 aniversario de la proclamación de la patrona como alcaldesa perpetua en Alcoy domingo, 17 de septiembre de 2017 De madrugada ha partido la tradicional marcha que lleva a los alcoyanos hasta su montaña más estimada: la Font Roja, en cuyo santuario se encuentra la ermita dedicada a la patrona, la Virgen de los Lirios. Portada por los fieles, la imagen de la Virgen que se apareció en unos lirios de la Font Roja recorrió los 9 kilómetros que separan el casco urbano del corazón del parque natural. La popular música de la dolçaina y del tabal ha acompañado a los cientos de alcoyanos que han acompañado a la Virgen en un año especial, en el que se cumplen los 50 años de la declaración de la patrona como alcaldesa perpetua de la ciudad. Los peregrinos han tenido el apoyo de las filaes Aragonesos y Muntanyesos, que como cada año han repartido licores y dulces tradicionales. El recorrido ha comenzado en el Ayuntamiento, donde la imagen de la Virgen ha pasado la noche pese a las críticas de Guanyar Alcoi, el principal partido de la oposición. La primera parada ha sido la parroquia de San Mauro, de donde ha partido la imagen peregrina de la Virgen. La misma que sobre las 10.30 horas ha llegado a la Font Roja. El gentío ha disfrutado de la riqueza natural del paraje. A mediodía, el titular de las parroquias de la zona Centro, José Luis Llopis, ha oficiado la eucaristía de campaña. Tras la comida de hermandad, ha comenzado el retorno hacia el pueblo que mira con veneración a la patrona y a la montaña en la que se dignó a aparecer.