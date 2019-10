Peregrinatge de la verge dels Lliris a Cocentaina

La comunitat cristiana alcoiana va peregrinar el dia d’ahir a la veïna Cocentaina que fins el proper mes de maig està celebrant el 500 aniversari del Prodigi de les Llàgrimes, fet ocorregut el 19 d’abril de 1520 a la capella que els comtes tenien al seu Palau. La peregrinació està emmarcada dins de les celebracions del Any Sant Jubilar Marià on moltes poblacions ja han fet o faran els propers mesos el seu pelegrinatge a la Vila Comtal per acompanyar els contestans amb l’efemèride. En el cas d’Alcoi, la visita tenia un doble objectiu: peregrinar per l’any Marià i tornar la visita que els contestans ja feren a la Verge dels Lliris en 2016.

Els actes començaren a les 8 del matí a la parròquia de Sant Mauro amb el prec de l’Àngelus. Tot seguit, amb el volteig de les campanes del centre, els peregrins van anar cap a la parròquia del Sagrat Cor on estava el segon punt d’eixida cap a Cocentaina. Allí, emulant el que es fa durant les romeries a la Font Roja, la parròquia va servir timonet, pastes i “herbero” als peregrins. Encara no eren les nou del matí quan entraren en terme municipal de Cocentaina. Membres de la organització contestana esperaven a la recent estrenada passarel·la de la via verda Alcoi-Cocnetaina els més de 200 peregrins que van fer el camí a peu. Passades les 10 del matí els peregrins arribaren al convent dels pares franciscans, on més d’un centenar que havien arribat en cotxe o bus ja esperaven el nombrós grup de romers que havien fet els quasi 7 kilòmetres amb la imatge peregrina de la Verge dels Lliris als muscles.

Després de l’esmorzar popular, i acompanyats pel grup de dolçainers la Cordeta, es va iniciar el camí cap al monestir. Durant el cercavila pel Passeig del Comtat els peregrins alcoians van rebre moltes mostres d’afecte per part dels socarrats. D’especial emotivitat va ser l’arribada al Pla on membres del grup de danses Carrascal i alguns voluntaris ballaren la dansà d’Alcoi encapçalats per una bandera de la ciutat. Després va haver foto oficial, com es fa a totes les peregrinacions, i entronitzarem la imatge peregrina de la Verge dels Lliris a la capella de Santa Antoni, lloc on es va produir fa 500 anys el prodigi de les Llàgrimes.

Tot seguit, un guia va explicar als alcoians tot el referent al prodigi i nombroses curiositats que alberga el Palau Comtal. Cap al migdia, s’inicià l’acte central: la Eucaristia del peregrí, entrant tots en processó al monestir on no cabia una agulla. La missa va ser cantada pel Cor Arxiprestal d’Alcoi, format per joves de les distintes parròquies de la ciutat. Al principi de la missa, la presidenta de l’Arxicofradia de la Verge dels Lliris va realitzar una ofrena floral de lliris a la Mareta. L’acte va estar presidit per José Juan Crespo, l’arxiprest d’Alcoi, acompanyat d’11 capellans més procedents de les distintes parròquies. Van haver moments de molta emotivitat durant la celebració, amb un record especial per els nostres avantpassats que ens transmeteren les distintes advocacions o noms que cada poble li dona a María, la Mare de Déu.

El dia va transcórrer amb molta harmonia entre alcoians i socarrats. L’organització per part de la comissió de pelegrinatges a Cocentaina, Pia Unió de la Mare de Déu del Miracle i l’Arxicofradia de la Verge dels Lliris va estar molt ben coordinada per a que tot isquera el millor possible, així com la col·laboració de les dues policies locals d’Alcoi i Cocentaina. La festa va acabar amb un dinar del peregrí al Centre Social de Cocentaina amb una nombrosa participació de peregrins.