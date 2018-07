The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Perfilando la pretemporada El Alcoyano ya ha cerrado cuatro amistosos de los seis o siete que pretende jugar antes del inicio de la liga el 26 de agosto lunes, 09 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Justo en una semana, el día 16, comenzará la pretemporada del Alcoyano. El equipo de Vicente Mir prepara los partidos amistosos típicos de pretemporada. Según confirmó el gerente del club, Fernando Ovidio, pretende que sean entre seis o siete los partidos amistosos. De momento ya se conocen cuatro. El día 27 de julio se jugará en el campo de La Vía todo un clásico veraniego ante el Contestano. Dos días después, el 29 de julio se jugará en El Collao ante el Elche , lo que será el partido de presentación del equipo a la afición, y que está incluido en el precio de abono. El gerente también confirmó un partido contra el Cartagena en El Collao, si no cambia para el día 11 de agosto y el día 18 del mismo mes, una semana antes de comenzar la temporada, el Alcoyano se medirá al Real Murcia en el campo de Pinatar Arena. Estos son de momento los partido que el club ha anunciado, pero todavía anunciará alguno más en los próximos días.