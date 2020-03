The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Performance art entre el Passeig de Cervantes y el IVAM CADA Alcoi La acción artística que lleva por título 'XIII entre la vida i la mort' podrá ver este viernes a las 19 horas desde Cervantes - Paloma Orts y Miriam Domènech han estado en Radio Alcoy explicando detalles de esta creación jueves, 12 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (12/03/2020) XIII entre la vida i la mort es el título de la acción artística que se podrá ver este viernes 13 a partir de las 19 horas. Una Performance Art que tendrá su inicio en el Passeig de Cervantes y que llegará hasta el patio del IVAM CADA Alcoi, donde tendrá lugar el acto central. Paloma Orts y Miriam Domènech han estado en Radio Alcoy para explicar detalles de esta creación.