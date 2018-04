The examples populate this alert with dummy content

LIBROS Peter Pan regresa a la literatura de la mano de una editorial de Ibi El libro 'Imaginar a Peter Pan', el primero que publica la editorial Degomagom, presenta al personaje de John Barry desde una faceta más infantil - Los autores presentan hoy en Madrid esta revisión del clásico inglés viernes, 13 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (13/04/2018) La magia del clásico de John Barry ya se puede leer en las librerías de toda la comarca. Se trata de Imaginar a Peter Pan, un cuento sobre el poder de la imaginación de los niños y que es el primer libro publicado por la editorial Degomagom, nacida en Ibi. En Radio Alcoy hemos hablado con Manolo Roig, profesor de la villa juguetera encargado de escribir la historia del pequeño Marcos, quien, a pesar de no saber leer, siempre acompaña a su hermano Luis a la biblioteca. Entre las estanterías se encuentra la historia de Peter Pan, aquel joven de diez años que se aferra a no crecer. Junto a Roig, Miguel Calatayud es el ilustrador que, en 1976, realizó las imágenes para la primera versión fiel del cuento inglés y que ahora actualiza en este libro. "En parte me divertí, en parte sufrí un poco, porque la imagen de Disney estaba muy fija aún, y yo lo que intenté fue distanciarme (...) Esta imagen de un Peter Pan adolescente decidí convertirla en un niño". Cómo imaginar a Peter Pan se presentó en febrero en el IVAM de Valencia, desde donde pasó al Museo del Juguete de Ibi. Este viernes sus autores lo llevan hasta el Museo ABC, en Madrid.