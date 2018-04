Piden la dimisión del edil de Deportes por ceder gratis el campo de la Vía al Alcoyano

La coalición Col·lectiu-Compromís ha pedido la dimisión del concejal de Deportes de Cocentaina, Saúl Botella, del PSOE, por permitir al Club Deportivo Alcoyano utilizar gratuitamente las instalaciones del nuevo campo de la Vía y asegurar que lo hacía en virtud de un convenio que, según el principal grupo de la oposición, no existe.

El portavoz de la coalición, Xavier Anduix, ha acusado a Botella de “mentir durante seis meses sobre el convenio”. La situación se repite, según Col·lectiu-Compromís, en el caso del Beniarrés Club de Fútbol. La coalición viene reclamando desde octubre una copia de los convenios por los que ambos clubes entrenan en el campo de fútbol. Después de meses de “evasivas”, el Gobierno local aportó un informe el pasado 17 de abril en el que reconocía que ni el Alcoyano ni el Beniarrés satisfacen las cuotas del carnet para utilizar las instalaciones deportivas municipales “pagadas por los ciudadanos de Cocentaina”.

Los carnets del Beniarrés aparecen como pagados en enero y los del Alcoyano a principios de abril. “Botella ha mentido a la ciudadanía porque ni existe convenio ni anteriormente pagaban el uso de las instalaciones”, señala Anduix, que critica la “doble vara de medir” del Gobierno contestano “entre el Alcoyano y el resto de clubes de Cocentaina de cualquier deporte que pagan los carnets de las pistas”.

Anduix añade que el Gobierno aportó en enero, vía Whatsapp, una captura de pantalla de un convenio entre el Ayuntamiento y el Contestano que estaba caducado, no hacía referencia a las instalaciones deportivas y no estaba registrado en el Ayuntamiento. “Esta no es una forma seria de trabajar”, sostiene el portavoz de la coalición. “Pedimos la dimisión de Botella porque Cocentaina no merece un concejal de Deportes que mienta a los ciudadanos y que no actúe de forma correcta y ética”.