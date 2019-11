The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Piden que se declare el Día Mundial del Pequeño Comercio Confecomerç, a la que pertenece FACPYME, activa una campaña para recoger firmas que apoye este reconocimiento el pequeño comercio martes, 12 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (12/11/2019) La Confederación de Empresarios del Comercio, Servicios y autónomos de la Comunitat Valenciana (Confecomerç), a la que pertenece FACPYME, ha puesto en marcha una campaña con el fin de conseguir que se declare el Día Mundial del Pequeño Comercio. La iniciativa Es su turno busca “generar un movimiento social que pongan de relieve los valores de un modelo de consumo más sostenible que caracteriza al pequeño comercio”, según explican, así como conseguir que la ONU declare el Día Mundial del Pequeño Comercio. Francisco Rovira, secretario general de FACPYME, ha estado en Hoy por Hoy Alcoy para explicar esta iniciativa e invitar a la ciudadanía apoyar esta campaña con sus firmas a través de la web essuturno.com.