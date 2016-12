The examples populate this alert with dummy content

AGENDA Pinceladas de fin de año Apunta algunos de los mejores planes en familia para despedir el 2016 como se merece miércoles, 28 de diciembre de 2016 Se acerca el momento de tomar las uvas...y en Radio Alcoy recopilamos la mejor programación para despedir el 2016. Apunta. Miércoles, 28 de diciembre La cançò del nadal. A las 18.30 horas, en el Centre Cervantes Jove. Y... Teatro. Cuento de Navidad. A las 19.00 en el Calderón. Jueves, 29 de diciembre Festival de la cançò del nadal. A las 19 horas, en el Centre Cervantes Jove. Viernes, 30 de diciembre Centre Cervantes Jove Solidari. A partir de las 17 horas. Sábado, 31 de diciembre I Festa de Benvinguda a l’Home de les Orelles de Cocentaina. Organiza la Coordinadora pel Valencià. A partir de las 10.30 horas, al pla de la Font, Cocentaina.