INNOVACIÓN Placas fotovoltaicas en los colegios Sant Vicent y Miguel Hernández Son intervenciones en el marco del plan de la Smart City y con estas instalaciones, las dependencias municipales han alcanzado los 260 kilovatios con la energía solar miércoles, 23 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (23/10/2019) El Ayuntamiento de Alcoy instala placas fotovoltaicas en los colegios públicos Miguel Hernández y Sant Vicent para el autoconsumo. En concreto, y según la información facilitada, en el centro de la calle Santa Teresa de Jornet disponen de una potencia de 10 kilovatios y desde el tejado del edificio situado en la parte alta del Partidor se distribuye a las dependencias educativas 20 kilovatios. Estas son las dos últimas intervenciones en el marco del Plan Director para la implantación de la Smart City en Alcoy. En la suma de todas las instalaciones activadas en los últimos años en dependencias municipales, ya se ha alcanzado una potencia de 260 kilovatios con esta energía renovable. Una implantación de placas solares que, como apuntan desde el Ayuntamiento, redunda en una mejora medioambiental y en un ahorro económico en el gasto de luz.