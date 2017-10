The examples populate this alert with dummy content

DESEQUILIBRIO TERRITORIAL Plan de empleo rural para prevenir incendios El presidente de la Generalitat anuncia una inversión de 12 millones para la primera medida de la Agenda Valenciana Antidespoblament miércoles, 25 de octubre de 2017 La Generalitat Valenciana ha anunciado un plan para garantizar la respuesta y acción inmediata ante emergencias en las comarcas de la Comunidad Valenciana afectadas por riesgo de despoblación. La creación de las unidades de prevención de riesgos, con una inversión de 12 millones de euros, es la primera medida de la Agenda Valenciana Antidespoblamente, surgida del interés del Gobierno autonómico en paliar el desequilibrio territorial entre la costa y el interior. Hasta 214 municipios podrán crear su brigada, formada por cuatro personas, que trabajará para reducir los riesgos derivados de incendios. Básicamente, ha dicho Puig, se dedicarán a mejorar las infraestructuras para favorecer la intervención de los medios de extinción en caso de emergencias. La Generalitat se ha comprometido a invertir 12 millones de euros en este plan, según ha manifestado el presidente durante la Comisión Interdepartamental para la Lucha contra la Despoblación. En la provincia de Alicante podrán acogerse a la medida los municipios de L'Alcoià y El Comtat. Puig avanza que este plan es solo un primer paso para luchar contra el abandono de los pueblos, "una de las principales prioridades del Consell". "Vamos a combatir esta situación para garantizar que todo el territorio esté bien desarrollado y habitado por ciudadanos en igualdad de condiciones", ha afirmado el presidente. Para ello es "necesario" fomentar la creación de empleo en estas zonas y de servicios públicos de calidad. En este sentido, la comisión ha tratado futuras medidas, como la creación de un programa para "reflotar la enseñanza en las zonas rurales". Puig ha recalcado que su Gobierno no quiere cerrar más colegios. Tres consellerias diferentes participan en la comisión, que encargará estudios a las universidades valencianas para que diagnostiquen el estado de las áreas rurales con serio riesgo de despoblación. En 2018, la Generalitat organizará un congreso "contra la despoblación" que reunirá a entidades locales, universidades, sociedad civil y expertos europeos.