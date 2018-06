The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO Planes apuesta por el producto de proximidad 9 expositores participan en la Fira artesanal i de productes típics, que ofrece numerosas actividades lúdicas y culturales viernes, 29 de junio de 2018 El producto de proximidad se reivindica este fin de semana en Planes a través de la segunda edición de la Fira artesanal i de productes típics. 9 expositores forman la oferta comercial, que reúne todo tipo de bienes. La feria cuenta con un nutrido programa de actividades lúdicas y culturales para todo el fin de semana. El concejal Agustí Cebrià espera repetir el éxito de la primera edición. Según señala, uno de los platos fuertes es la carpa de degustación de productos de Planes. "Es una forma de dar a conocer la gastronomía de calidad del pueblo", afirma. Las actividades culturales comenzarán a las 10.00 horas del sábado con un pasacalle. Habrá música y danzas a lo largo de la jornada. Los visitantes que se acerquen a Planes podrán disfrutar de la exposición fotográfica sobre los frescos del Mas de la Foia. "Es un gran patrimonio que tenemos en Planes y que es muy desconocido", detalla el regidor. A la presentación del libro La llegenda de l'encantada se une el teatro infantil en torno al libro El robatori de Benimassot, del profesor Paco Pascual. Cebrià anima a los vecinos de la comarca a visitar Planes el fin de semana para disfrutar de los productos autóctonos y de las actividades lúdicas.