TERTULIA Planes para la legislatura 2019-23 Representantes de los siete partidos que están en los plenos del Ayuntamiento, elegidos en las pasadas municipales de mayo, han acudido a la tertulia de Radio Alcoy y han explicado sus objetivos para los próximos cuatro años miércoles, 26 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (26/06/2019) Jord Martínez del PSOE, Quique Ruiz del PP, Màrius Ivorra de Compromís, Rosa García de Ciudadanos, Cristian Santiago de Podem Alcoi, Pablo González de Guanyar Alcoi y David Abad de Vox han participado en la tertulia política de Radio Alcoy que ha moderado la periodista Maribel Vicedo. Seis de los siete portavoces de los partidos políticos que tienen representanción en esta legislatura en el Ayuntamiento de Alcoy -solo no ha podido acudir Sandra Obiol, por motivos laborales, susitituida por Pablo González- han explicado cuales serán los objetivos de sus respectivas formaciones a nivel local los próiximos cuatro años. También han detallado cómo es su día a día como concejales y como grupo municipal.