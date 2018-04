The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Planes muestra el espectáculo de la floración de cerezos La ruta guiada por el periodista y cronista oficial de la localidad, Alfons Llorens, se inspira en la observación de flores o hanami japonés viernes, 06 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (06/04/2018) Planes acoge una novedosa visita guiada, al estilo de la fiesta japonesa del hanami. La visita al valle de la flor del cerezo de Planes, de este sábado 7 de abril, comienza a las 10 de la mañana. Tras un breve recorrido por la localidad, la comitiva guiada por el periodista y cronista oficial de Planes, Alfons Llorens, se desplazará a una finca particular. Llorens ha destacado en Hoy por Hoy Alcoy que la tradición de este cultivo en Planes se remonta al siglo XVIII, "cuando el botánico Cavanilles habla de las primeras plantaciones". La ruta se inspira en la observación de flores o hanami japonés que cada año concentra a miles de devotos en parques, jardines y templos. En la comarca la ha organizado la agencia agustviajes, que regenta Ausias Llorens.